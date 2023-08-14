Во Вьетнаме задержали стюардесс, зарабатывавших на интим-услугах

Полиция Вьетнама раскрыла "секс-банду стюардесс", сообщает Российская газета. Как выяснилось, около 30 бортпроводниц подрабатывали эскортом, богатые клиенты платили им до 3 тысяч долларов за ночь.

Дополнительный доход для коллег по цеху организовала 26-летняя Во Тхи Ми Хан из Vietnam Airlines. По некоторым данным, она недавно уволилась из компании. Девушка в поиске заказов отправляла мужчинам фото красавиц в униформе авиакомпаний.

Правоохранители провели обыск в роскошном отеле города Хошимин и обнаружили в отеле 3-х бортпроводниц в постели с мужчинами, пишет Daily Mail. Четвертую женщину, модель, тоже арестовали.

Арестованные признались, что были наняты Во Тхи Ми Хан, продававшей их услуги богатым клиентам. Девушки признались в совершении правонарушений.

Во Тхи Ми Хан подбирала красивых девушек, с хорошим телосложением. Перед тем, как попасть на "работу", соискательницы должны были долгое изнурительное собеседование.

Бизнесвумен в итоге заработала около 42 тысяч долларов всего за несколько месяцев.