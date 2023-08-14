Дачный эксперт рассказал, что такое живая мульча и как она работает

Под "живой" мульчей надо понимать растения, которые выращиваются на одной грядке с основной культурой.

Такая мульча образует живой зеленый ковер на почве, не позволяя ее излишне высыхать или накапливать избыточную влагу.

В качестве живой мульчи выбираем низкорастущие растения, самый лучший вариант - стелющиеся виды.

Также важно, чтобы у таких растений была мелкая корневая система, которая не будет отбирать воду и питание у основных огородных культур.

Второй важный момент - размер листьев. Для живой мульчи берем растения с мелкими листиками.

Широкая листовая пластина сильно испаряет влагу, что ведет к повышению уровня влажности в теплице и, соответственно, к развитию грибковых инфекций в грунте.