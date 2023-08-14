Звезда греческой эстрады Лизета Николау умерла после падения с лестницы в магазине

76-летняя популярная греческая певица и актриса Лизета Николау умерла из-за того того, что упала с лестницы, сообщает 5-tv.ru.

Трагедия произошла несколько дней назад. Артистка оступилась на степенях лестницы кафетерия в магазине.

Певицу госпитализировали в тяжелом состоянии, она попала в реанимацию частной клиники в Пирее. Врачи бились за ее жизнь, пытались сделать интубацию трахеи, но спасти звезду не удалось. Как выяснилось, в момент удара Лизета получила гематому головного мозга.

Лизета (Элизабет Катикариду) музыкальную карьеру стала строить в 1970 году. Она тогда выпустила первый сольный альбом Lizaveta`s Smile. В роли актрисы попробовала себя через 14 лет.

В 1978 году знаменитость вышла замуж за журналиста и политического деятеля Гиоргоса Лианиса. У них родился сын Алекандрос. Через пять лет семья распалась.