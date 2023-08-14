Актер Владимир Епифанцев опять оскорбил россиян: что заявил «братишка» на этот раз

Буквально год назад актер заявил, что он «ничью правду не наблюдает», а «просто сидит и ждет». Но, видимо, устав ждать, понес-таки в массы свое мнение, отметил автор канала "Словодел" на платформе Дзен.
Блогер подчеркнул, что в недавнем интервью Владимир Епифанцев заявил, что «не относит себя к россиянам». Более того, он сказал, что Россия - «это фашистское государство», в котором «нельзя делать все самое хорошее».
Любопытно, что к этим словам артиста привела обида за то, что власти запретили сбор мухоморов, признанных краснокнижными грибами.
Не удивительно, что много лет пропагандирующий философию употребления токсичного галлюциногена Епифанцев остался не у дел, - отметил блогер.
При этом, по его наблюдениям, личные убеждения никак не мешают Епифанцеву оставаться в РФ и даже сниматься в российских патриотических фильмах. В частности, весной он был занят в съемках сериала «Альфа» о работе спецподразделения.
Многие задаются вопросом: что держит гениального актера на территории нелюбимой страны?
А, скорее всего, то, что там, где трава зеленее, просто-напросто он никому не нужен, - подытожил блогер.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__