Актер Владимир Епифанцев опять оскорбил россиян: что заявил «братишка» на этот раз

Буквально год назад актер заявил, что он «ничью правду не наблюдает», а «просто сидит и ждет». Но, видимо, устав ждать, понес-таки в массы свое мнение, отметил автор канала "Словодел" на платформе Дзен.

Блогер подчеркнул, что в недавнем интервью Владимир Епифанцев заявил, что «не относит себя к россиянам». Более того, он сказал, что Россия - «это фашистское государство», в котором «нельзя делать все самое хорошее».

Любопытно, что к этим словам артиста привела обида за то, что власти запретили сбор мухоморов, признанных краснокнижными грибами. Не удивительно, что много лет пропагандирующий философию употребления токсичного галлюциногена Епифанцев остался не у дел, - отметил блогер.

При этом, по его наблюдениям, личные убеждения никак не мешают Епифанцеву оставаться в РФ и даже сниматься в российских патриотических фильмах. В частности, весной он был занят в съемках сериала «Альфа» о работе спецподразделения.