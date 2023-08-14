Таиландский рай: какие опасности там подстерегают туриста

Улыбчивые и феноменально доброжелательные тайцы, тропический климат, кокосовые пальмы, райские острова, теплое море - описывать Таиланд можно только словами в превосходной степени.

Однако автор канала "Реальные путешествия" на платформе Дзен на личном примере убедился, что и в этой райской "бочке меда" есть существенные ложки дегтя. О чем идет речь?

Комары-переносчики лихорадки Денге.

Каждый год в Таиланде ею заболевает несколько десятков тысяч человек. Переносят лихорадку Денге самки комаров двух видов: жёлтолихорадочного (Aedes aegypti) и тигрового (Aedes albopictus).

По словам путешественника, не все компании готовы покрыть расходы на лечение лихорадки Денге. Страховки с покрытием подобных расходов также стоят дороже.

Морские ежи

На некоторых пляжах страны, уточнил блогер, можно встретить целые колонии морских ежей! Причём не только на мелководье, но и там, где глубина по пояс. И не только среди камней, но и на чистом песчаном дне.

Как застраховать себя от морских ежей? Не купаться по ночам, потому что ночью можно на него легко наступить. Носить специальные тапочки для купания, хотя и это не всегда спасает от острых игл.

Иглы у морских ежей, к слову, острые и хрупкие. Воткнувшись в тело, они обламываются, и достать их как обычную занозу не получится.

Песчаные мухи

Самкам песчаной мухи, как и самкам комара, требуется кровь для размножения. И она не стесняется "выгрызть" кусок кожи так, что там остаётся дырочка. Учитывая, что песчаные мухи атакуют целыми стаями, после нападения они могут оставить на теле много дырок.

Сначала укусы просто зудят, потом на их месте появляются красные пятна с пузырьком жидкости. Спустя несколько часов красное пятно становится больше и твердеет, пузырёк превращается в волдырь. Волдыри могут лопаться, и из них вытекает лимфа. Затем они опять надуваются.

Без лечения все это может продлиться даже 1-2 месяца. Потому на отдыхе надо не только радоваться красотам, но и не забывать о безопасности.