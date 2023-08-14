Дачный эксперт рассказал, как использовать белую горчицу в качестве живой мульчи

Белая горчица отличается быстрым ростом, оказывает бактерицидные свойства, подавляя рост патогенной флоры.

Но при этом корневые выделения могут негативно влиять на развитие других растений. Это надо учитывать.

Максимальную пользу от выращивания можно извлечь в том случае, если белую горчицу обрезать вровень с землей на этапе бутонизации.

В итоге почву не придется перекапывать, корешки растения станут пищей для почвенных микроорганизмов.

Ходы, сохранившиеся после перегнивания подземных остатков, обогатят землю кислородом и влагой.

Обрезанную верхнюю часть нужно уложить по поверхности земли, процесс перепревания пойдет очень быстро.