Психологи объяснили, что означают символы эротических снов

Пожалуй, каждый хотя бы раз в жизни видел эротический сон. Психологи утверждают, что эти сновидения редко связаны с сексом, они появляются в результате различных событий и информаций, полученных за день.

Эротические сны - отражение непрожитых эмоций и скрытых желаний, вовсе не связанных с сексом. Но они служат для человека эмоциональной разрядкой.

Автор книги «Расшифровка ваших снов» психолог Ян Уоллес рассказал:

Люди страшно переживают и путаются, когда видят сексуальные сны. Но на самом деле они являются отражением того, что волнует нас в нашей реальной жизни. То, насколько мы во сне страстны, отражает готовность отвечать всем вызовам реальной жизни.

Уоллес считает сны лучшим автопортретом. Некоторые, увидев секс с бывшими партнёрами во сне, считают это сигналом к звонку либо даже возобновлению отношений. Но такая трактовка неверна. Как раз наоборот: сон говорит, что это всё в прошлом, и не надо повторять прежних ошибок.

Если снятся эротические сны с участием начальника, вовсе не значит, что вы давно мечтали об этом. Уоллес трактует это желанием поравняться с боссом в карьере, а не оказаться в одной постели.

Начальник – олицетворение новой ступени развития, и на подсознательном уровне так вскрывается пласт желаний, имеющих отношения к карьере и финансовому благополучию.

Секс во сне с тем, кто в реальной жизни раздражает, психологи объясняют подсознательным поиском выходу агрессии. Во сне человек как бы эту ненависть выплёскивает.

По мнению экспертов, эротические сны помогают человеку лучше разобраться в себе. Если они снятся очень часто, желательно завести дневник и записывать каждый сон. Потом проанализировать записи и отметить, что делали во сне, как реагировали на это.

Надо вспомнить эмоции, с которыми проснулись. Радость, тревога, страх, трепет - это все более значимо, нежели само сновидение.