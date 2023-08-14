Огородник со стажем назвал преимущества выращивания базилика в качестве мульчи

Базилик удобно выращивать в качестве мульчи в теплице с томатами. Эфирные масла улучшают вкус плодов. Сам базилик отлично разрастается, покрывая землю плотными кустиками.

Однако, базилик требует ухода, перед цветением его нужно обрезать, убирая зеленые побеги, оставляя маленькие пасынки.

Это помогает сдерживать растение в росте, чтобы оно не заполонило собой всю теплицу. При этом вы получаете в качестве полезной ароматной добавки к столу несколько урожаев.

Следует иметь ввиду, что базилик своими пышными кустами может ухудшить циркуляцию воздуха. Он достаточно крупный и достигает в высоту до 55 см.

Плохая вентиляция, в свою очередь, ведет к грибковым инфекциям, например, к фитофторозу.