Садовод со стажем рассказал в чем сходства и различия между чабером и чабрецом

Чабер как живая мульча - идеальный вариант для тепличных томатов. Но не надо путать его с чабрецом. Они оба почвопокровные многолетники и близкие родственники между собой.

Чабрец можно узнать по ярким мелким фиолетовым цветкам, в высоту он достигает 30 см, диаметр куста - около 40 см.

Чабрец стелется по земле, чабер же растет вертикально, но невысоко - до 40 см максимум. У чабера белые цветы, но по аромату растения очень похожи и оба очень душистые.

Чабер и чабрец используют как приправу или для приготовления пахучего чая.

Чабер выделяет полезные эфирные масла - карвакрол и тимол, обладающие бактерицидными и противогрибковыми свойствами.

Заварите чабер - и любую простуду как рукой снимет зимой. В теплице с чабером томаты будут реже болеть.

Запах же в парнике будет такой, что уход за помидорами можно будет совмещать с сеансами ароматерапии.