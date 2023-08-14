Огородный эксперт рассказал, почему мульча так полезна для огородных посадок

Разбираемся в тонкостях мульчирования, рассказываем, какие виды мульчи бывают.

Мульчирование земле и посадкам дает много пользы.

Укрывной слой защищает почву от ветровой эрозии, сохраняет в земле влагу, подавляет рост сорняков, предупреждает заболевания растений, питает почвенные микроорганизмы, служит удобрением для огородных культур.

Кроме того мульча защищает корни растений от перегрева и вымерзания. Все эти плюсы говорят о безусловной пользе агротехнического приема и целесообразности его использования на дачном участке.

Для мульчирования используют сухую органику (опилки, листья, солома),свежескошенную траву или живые растения (сидераты), растущие на грядке вместе с овощами, а также различные бумажные и картонные изделия, которые легко разлагаются в земле, не загрязняя ее.