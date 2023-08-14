Куда нужно смотреть перед подъездом к колонке на АЗС: совет для водителей-новичков

Особенно распространенной проблемой является ситуация, когда люк бензобака оказывается на противоположной стороне от колонки, что делает заправку затруднительной.

Такие неловкие ситуации можно избежать, предварительно оценив приборную панель автомобиля.

Основной способ избежать подобных недоразумений на заправке – это заранее обратить внимание на индикатор на панели приборов, указывающий на сторону, на которой находится горловина бензобака. Этот индикатор обычно сопровождается стрелкой или значком колонки, указывающим на правильное направление подъезда.

Это простое действие позволяет водителю быстро определить, каким образом следует припарковаться у заправочной колонки и избежать лишних неудобств.