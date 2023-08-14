Что делать, если на машине появилась вмятина: простой лайфхак для автовладельцев

Такие повреждения могут возникнуть из-за мелких ДТП, столкновения с другими объектами или даже просто от попадания мяча или другого предмета на поверхность авто.
Однако не стоит отчаиваться, ведь устранить вмятину можно без необходимости проведения дорогостоящего ремонта. Простой и эффективный лайфхак приходит на помощь.
Использование вантуза – самый простой способ выровнять поверхность автомобиля. Просто приложите вантуз к вмятине и резко вытяньте его назад. Повторите несколько раз, и вмятина должна исчезнуть.
Если метод с вантузом не сработал или у вас нет под рукой этого инструмента, существуют и другие способы устранения вмятин. Один из них – использование мощного магнита вместе с куском ткани. Также можно попробовать создать перепад температур, например, просушив поврежденное место феном и затем приложив пакет с сухим льдом.
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