Что делать, если на машине появилась вмятина: простой лайфхак для автовладельцев

Такие повреждения могут возникнуть из-за мелких ДТП, столкновения с другими объектами или даже просто от попадания мяча или другого предмета на поверхность авто.

Однако не стоит отчаиваться, ведь устранить вмятину можно без необходимости проведения дорогостоящего ремонта. Простой и эффективный лайфхак приходит на помощь.

Использование вантуза – самый простой способ выровнять поверхность автомобиля. Просто приложите вантуз к вмятине и резко вытяньте его назад. Повторите несколько раз, и вмятина должна исчезнуть.

Если метод с вантузом не сработал или у вас нет под рукой этого инструмента, существуют и другие способы устранения вмятин. Один из них – использование мощного магнита вместе с куском ткани. Также можно попробовать создать перепад температур, например, просушив поврежденное место феном и затем приложив пакет с сухим льдом.