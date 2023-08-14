Зачем в машине нужен противень: секрет опытных автомобилистов

Этот металлический лист может оказаться очень полезным в пути, особенно если в поездку идут дети.

Применение противня в автомобиле имеет практическую цель, особенно когда поездка долгая и в машине есть дети.

Противень можно использовать для разложения игрушек и других предметов. Благодаря бортикам на краях противня, мелкие вещи остаются на месте, что удобно во время игр и занятий.

Этот простой прием обеспечивает занятие для детей во время долгой поездки. Маленькие пассажиры могут собирать пазлы, играть в конструкторы или рисовать, сохраняя интерес и не отвлекая водителя.