Хотите уменьшить расход топлива: уберите из багажника именно это

Мало кто осознает, что иногда достаточно просто освободить это пространство от лишних вещей, чтобы добиться экономии горючего. В этой статье мы расскажем о том, какие именно предметы следует убрать из багажника, чтобы уменьшить расход топлива.

Что следует убрать из багажника?

Багажное отделение часто становится местом накопления ненужных вещей, таких как старая одежда, инструменты, ёмкости с жидкостями и прочий хлам. Чтобы добиться реальной экономии топлива, необходимо оперативно избавиться от всех этих ненужных предметов, которые только занимают место.

Однако важно не переборщить и не избавиться от вещей, которые могут быть необходимы в дороге, таких как запасное колесо, насос и огнетушитель.

Каковы результаты?

Освобождение багажника от лишних предметов снижает нагрузку на автомобиль и, следовательно, расход топлива. Если удалось уменьшить вес багажа хотя бы на 10 килограммов, это может привести к уменьшению расхода топлива на полпроцента.