Треснуло лобовое стекло: что водитель должен сделать в первую очередь

Треснутое стекло может существенно ухудшить видимость и создать опасные ситуации на дороге. Поэтому первоочередной задачей водителя становится решение этой проблемы.

Идеальным решением будет сразу заменить поврежденное стекло. Однако, иногда это не всегда возможно по разным причинам, таким как ограниченное время или бюджет.

Для временного устранения проблемы можно использовать хитрость с прозрачным лаком для ногтей. При обнаружении трещины на стекле, водитель аккуратно наносит немного лака на поврежденное место.

Это временно помогает предотвратить распространение трещины и дает время на более качественное решение проблемы.

Важно помнить, что лак для ногтей является временной мерой, и замена лобового стекла все равно потребуется в будущем.