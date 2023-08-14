Садовод-эксперт рассказал, как приготовить из опавших в саду яблок полезное удобрение

Удобрение из опавших яблок помогает активнее расти ягодным культурам, садовым деревьям, овощам. Такая подкормка повышает питательность почвы, быстро улучшает ее структуру.

Как готовить? Выберем сначала яблоки, которые не испорчены гнилью или другими болезнями. Потом их нужно мелко порезать.

Пустующие осенние грядки удобряем слоем яблок. Для этого надо проделать на грядках борозды, в которые укладываем измельченную массу.

Поверх яблочного слоя посыпаем золу. Она будет нейтрализовать кислотность почвы. Также в удобрение надо добавить чуть-чуть навоза.

Теперь можно присыпать все это слоем земли. Весной нужно просто перекопать это все и посадить туда новые растения.