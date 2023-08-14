Бывалый огородник рассказал, как использовать падалицу для приготовления компоста

В компост можно добавлять все опавшие яблоки, которые нельзя уже употреблять для еды. Это и разбитые, и подгнившие, и даже больные плоды.

Все яблоки с признаками гниения пойдут только на пользу компосту и ускорят в нем процессы брожения.

А все зараженные яблоки продезинфицируются под воздействием высокой температуры, которая образуется внутри компостной кучи.

Приготовить компост из яблок несложно. Сначала укладываем траву, поверх яблоки, покрываем все золой, с самого верха посыпаем слоем земли.

Траву, опавшие яблоки и землю укладываем примерно в равных долях. А вот золу нужно добавлять так: на кубометр удобрения вносим 2 л золы.

Потом останется только время от времени перемешивать кучу вилами, чтобы кислород проникал внутрь и усиливал процесс разложения.

Важно учесть такой момент: в компостной куче яблоки должны составлять не более 30% от всей массы удобрения.