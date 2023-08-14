Бывалый огородник рассказал, как использовать падалицу для приготовления компоста

В компост можно добавлять все опавшие яблоки, которые нельзя уже употреблять для еды. Это и разбитые, и подгнившие, и даже больные плоды.
Все яблоки с признаками гниения пойдут только на пользу компосту и ускорят в нем процессы брожения.
А все зараженные яблоки продезинфицируются под воздействием высокой температуры, которая образуется внутри компостной кучи.
Приготовить компост из яблок несложно. Сначала укладываем траву, поверх яблоки, покрываем все золой, с самого верха посыпаем слоем земли.
Траву, опавшие яблоки и землю укладываем примерно в равных долях. А вот золу нужно добавлять так: на кубометр удобрения вносим 2 л золы.
Потом останется только время от времени перемешивать кучу вилами, чтобы кислород проникал внутрь и усиливал процесс разложения.
Важно учесть такой момент: в компостной куче яблоки должны составлять не более 30% от всей массы удобрения.
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