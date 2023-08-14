Необычный секрет помог Испании стать самой богатой страной в средневековой Европе

Многие уверены, что своему богатству Испания обязана исключительно путешествиям Колумба и его открытиям новых земель. Но это не так. Испания начала богатеть куда раньше великой кругосветки Христофора - примерно в 12-м столетии.

При этом источник своего благосостояния короли и рядовые испанцы берегли, как зеницу ока, уточняет автор канала Стеклянная сказка на платформе Дзен.

Аккурат в 12-м веке в Испании развивалась промышленность, в том числе - стеклодувное производство, текстильные фабрики, цеха по производству мыла. Для всех них требовалось одно тогда еще редкое вещество - сода. И Испания - единственная страна в Европе, придумавшая, как эту соду можно получить.

А получали её из растения, которое было редким, и росло исключительно на пустынных берегах страны. Это - Salsola soda (Солянка Содоносная), или Barilla.

Совершенно неказистая колючка после сжигания в пепле давала примерно 30 процентов соды. Испанцы быстро поняли, что на этом можно подняться, и сделали своим соседям предложение, от которого было сложно отказаться: мы вам - соду, а вы нам - 10 процентов от того, что на ней производите.

Так страна собирала десятину со всей промышленности Европы. На этой золотой жиле испанцы сидели с 1150 по 1787 годы. Шесть столетий с лишним! Они так строго скрывали секрет своего успеха, что сама профессия сжигателя травы была тайной.

Семена волшебной Бариллы были под счет, за их вывоз за рубеж можно было даже лишиться жизни.