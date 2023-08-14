Почему лобовое стекло бликует от встречных фар: секрет, как устранить проблему

Причины бликов на лобовом стекле

Первая причина может быть связана с загрязнениями на внутренней стороне стекла, ближе к салону. С течением времени на этой поверхности может накопиться тонкая пленка жирного налета, которая преломляет свет от источников освещения.

В этом случае решение проблемы довольно простое – достаточно протереть внутреннюю поверхность стекла влажной тряпочкой, смоченной в спирте.

Еще одной распространенной причиной является наличие водяных разводов или осадков на стекле. Для устранения этой проблемы рекомендуется использовать специальные средства, предназначенные для удаления водных разводов с стекол. При этом следует избегать применения средств, содержащих агрессивные химические компоненты, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Если после чистки стекла блики не исчезают, возможно, стекло имеет микроцарапины и потертости, что приводит к дополнительному рассеиванию света. В таком случае рекомендуется обратиться к специалистам и, возможно, заменить лобовое стекло, чтобы полностью решить проблему.