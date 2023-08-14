Правильный уход за смородиной в августе, который увеличит объем и размер ягод в новом сезоне

Обрезка - важнейшая процедура после уборки ягод смородины. Убираем ветки, старше трех-четырех лет, вырезаем обломанные, поврежденные ветки.
Ветви, касающиеся земли можно не удалять. Используйте их для укоренения, чтобы усилить корневую систему куста.
Обработайте смородину от вредителей, применяя биоинсектициды и биофунгициды. Например, фитоверм, фитоспорин, битоксибацилин. Обработки делаем с перерывом в неделю.
Удаляем все кривые кончики веток, там уже угнездилась тля и отложила яйца.
Подкармливаем комплексным составом, который содержит азот в минимальном количестве - не более 15%.
Правильный уход добавит 20% к размеру ягод, а если забросить куст после сбора урожая, ягоды измельчают и их количество резко снизится в следующем сезоне.
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