Правильный уход за смородиной в августе, который увеличит объем и размер ягод в новом сезоне

Обрезка - важнейшая процедура после уборки ягод смородины. Убираем ветки, старше трех-четырех лет, вырезаем обломанные, поврежденные ветки.

Ветви, касающиеся земли можно не удалять. Используйте их для укоренения, чтобы усилить корневую систему куста.

Обработайте смородину от вредителей, применяя биоинсектициды и биофунгициды. Например, фитоверм, фитоспорин, битоксибацилин. Обработки делаем с перерывом в неделю.

Удаляем все кривые кончики веток, там уже угнездилась тля и отложила яйца.

Подкармливаем комплексным составом, который содержит азот в минимальном количестве - не более 15%.

Правильный уход добавит 20% к размеру ягод, а если забросить куст после сбора урожая, ягоды измельчают и их количество резко снизится в следующем сезоне.