Ночью позади идущий автомобиль постоянно мигает фарами: что это значит

В эти моменты некоторые водители начинают обращать особое внимание на другие автомобили, и иногда может возникнуть впечатление, что задние фары мигают.

Обычно это может показаться так, будто водитель сзади пытается донести какое-то сообщение с помощью мигания фарами. Это может быть просьба уступить дорогу или другой сигнал.

Однако важно сохранять спокойствие и осознавать, что не всегда такое мигание имеет своей целью коммуникацию.

Реальная причина такого эффекта На самом деле "мигание" фар ночью часто может быть результатом оптической иллюзии.

Это явление часто наблюдается на неровных дорогах, где автомобиль может подпрыгивать из-за ямок и неровностей.