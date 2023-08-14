Как избавиться от неприятных запахов в автомобиле: 3 простых способа

Особенно это актуально для курящих автомобилистов, так как запах табачного дыма легко проникает в материалы и трудно устраняется.

Вместо стандартных подвесных ароматизаторов, которые часто оказываются неэффективными, можно использовать доступные и недорогие средства, способные быстро избавить автомобиль от неприятных запахов.