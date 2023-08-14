Как избавиться от неприятных запахов в автомобиле: 3 простых способа

18:27 2023-08-14

Неприятные запахи в салоне автомобиля могут вызвать дискомфорт как для водителя, так и для пассажиров.

Особенно это актуально для курящих автомобилистов, так как запах табачного дыма легко проникает в материалы и трудно устраняется.

Вместо стандартных подвесных ароматизаторов, которые часто оказываются неэффективными, можно использовать доступные и недорогие средства, способные быстро избавить автомобиль от неприятных запахов.

  1. Пищевая сода: Поставьте блюдце с пищевой содой на сиденье и дайте ей время "поглотить" запахи в салоне.

  2. Активированный уголь: Измельчите несколько таблеток активированного угля, разложите в открытой посуде и оставьте в автомобиле. Этот метод потребует больше времени, но также эффективен.

  3. Кофе: Разместите блюдце с молотым кофе в машине. Кофейный аромат не только маскирует неприятные запахи, но и придает свежесть салону.

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