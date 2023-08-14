Как избавиться от неприятных запахов в автомобиле: 3 простых способа

Особенно это актуально для курящих автомобилистов, так как запах табачного дыма легко проникает в материалы и трудно устраняется.
Вместо стандартных подвесных ароматизаторов, которые часто оказываются неэффективными, можно использовать доступные и недорогие средства, способные быстро избавить автомобиль от неприятных запахов.
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Пищевая сода: Поставьте блюдце с пищевой содой на сиденье и дайте ей время "поглотить" запахи в салоне.
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Активированный уголь: Измельчите несколько таблеток активированного угля, разложите в открытой посуде и оставьте в автомобиле. Этот метод потребует больше времени, но также эффективен.
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Кофе: Разместите блюдце с молотым кофе в машине. Кофейный аромат не только маскирует неприятные запахи, но и придает свежесть салону.
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