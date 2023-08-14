Опытный садовод посоветовал, что делать, если на сливовом дереве чернеют сливы, не успев созреть

Возможно, слива получила несбалансированное питание. Исправляем ситуацию так: проделываем вокруг дерева несколько ямок на глубину до 45 см на расстоянии в пол метра друг от друга.

Наполняем их питательной смесью: перегной и комплексное минеральное удобрение (можно нитроаммофоску), зола.

Загущенную крону надо обязательно обрезать весной, чтобы было больше просветов в кроне.

Если проблема в несовместимости подвоя и привоя, можно отметить покраснение листвы и ее опадание. Исправить это уже нельзя.

Когда плоды темнеют и вместе с этим на них появляются мелкие серые подушечки, это признак плодовой гнили - монилиоз.