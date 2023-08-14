Опытный огородник рассказал про полезную подкормку для огурцов из лука

Пользу огурцам приносит не сам лук, а его шелуха. Она и питание дает растению, и защитить может от болезней и вредителей.

Подкормка быстро усваивается во всем объеме. Благотворно на растения действуют каротин, витамины, фитонциды.

Каротин укрепляет иммунитет. Растения могут легко переносить плохие погодные условия.

Витамины помогают протеканию всех жизненно-важных процессов. Они способствуют формированию завязей, придают растению в целом свежий здоровый вид, яркую зеленую окраску.

Приготовьте настой или отвар из шелухи, и огурцы в долгу не останутся.