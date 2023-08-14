Дачный эксперт рассказал чем кормить клубнику и сколько раз за сезон

Делаем всего три подкормки за сезон.

Первая рано весной после обрезания листвы. Даем комплексное удобрение. Можно нитроаммофоску - 1 ст. л. на 10 л воды.

Можно органику: настой коровяка разводи водой 1 к 10, подойдет куриный помет - 1 к 12. Клубнику кормим под корень, по пол литра на каждый куст.

Вторая - в фазу бутонизации и вызревания ягод. Нужен калий, поэтому даем калийную селитру, золу, можно настой куриного помета.

Пригодится опрыскивание кустов микроэлементами в момент цветения и на этапе роста завязей. Это помогает увеличивать урожайность. В 10 л воды добавляем немного борной кислоты.

Третья подкормка - делается после уборки ягод и вырезания старых листиков. Кормим комплексным удобрением.

Минеральное - нитроаммофоска (две большие ложки). Органика - стакан древесной золы на 10 л воды.