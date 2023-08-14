Кочаны капусты вырастут просто огромными, благодаря этой подкормке

Вам потребуется нагреть два стакана воды и растворить в ней 10 граммов борной кислоты. После этого наполните ведро водой, не доливая немного до краев.
В ведро следует влить растворенную борную кислоту и по 20 граммов монофосфата и сульфата калия, и такое же количество магниевой селитры.
Все компоненты перемешиваются в воде, а затем на рассвете проводится полив капусты жидким удобрением. Обработке подлежат как листочки, так и грунт.
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