Кочаны капусты вырастут просто огромными, благодаря этой подкормке

Вам потребуется нагреть два стакана воды и растворить в ней 10 граммов борной кислоты. После этого наполните ведро водой, не доливая немного до краев.

В ведро следует влить растворенную борную кислоту и по 20 граммов монофосфата и сульфата калия, и такое же количество магниевой селитры.

Все компоненты перемешиваются в воде, а затем на рассвете проводится полив капусты жидким удобрением. Обработке подлежат как листочки, так и грунт.