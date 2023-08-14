Дачник со стажем рассказал несколько секретов успешного укоренения черенков

Укоренить черенки в непрозрачной емкости получится гораздо быстрее, чем в прозрачной.
Когда вода в стакане испаряется, не меняйте ее, а просто доливайте в емкость новую воду.
Если вы налили очень много воды, внизу тары будет мало кислорода, черенки начнут загнивать.
Не берите слишком длинные черенки. Лучше выбирать ту часть стебля, которая расположена в самом низу.
Хорошо укореняются черенки, взятые от боковых побегов, которые не сильно растут.
Черенки, взятые со старого растения, будут укореняться плохо, выбирайте растения помоложе.
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