Дачник со стажем рассказал несколько секретов успешного укоренения черенков

Укоренить черенки в непрозрачной емкости получится гораздо быстрее, чем в прозрачной.

Когда вода в стакане испаряется, не меняйте ее, а просто доливайте в емкость новую воду.

Если вы налили очень много воды, внизу тары будет мало кислорода, черенки начнут загнивать.

Не берите слишком длинные черенки. Лучше выбирать ту часть стебля, которая расположена в самом низу.

Хорошо укореняются черенки, взятые от боковых побегов, которые не сильно растут.

Черенки, взятые со старого растения, будут укореняться плохо, выбирайте растения помоложе.