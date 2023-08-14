Дачник со стажем рассказал несколько секретов успешного укоренения черенков

20:47 2023-08-14

Чтобы быстро и качественно укоренить черенок, нужно знать некоторые маленькие хитрости, берите на заметку.

Укоренить черенки в непрозрачной емкости получится гораздо быстрее, чем в прозрачной.

Когда вода в стакане испаряется, не меняйте ее, а просто доливайте в емкость новую воду.

Если вы налили очень много воды, внизу тары будет мало кислорода, черенки начнут загнивать.

Не берите слишком длинные черенки.  Лучше выбирать ту часть стебля, которая расположена в самом низу.

Хорошо укореняются черенки, взятые от боковых побегов, которые не сильно растут.

Черенки, взятые со старого растения, будут укореняться плохо, выбирайте растения помоложе.

Показать следующие комментарии
Фото