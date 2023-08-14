Когда менять стеклоочистители: признак, который автомобилист не должен игнорировать

Проблема заключается в том, что не все водители знают, когда наступает время для этой замены.

Существует очевидный признак, который нельзя игнорировать. Если стеклоочистители оставляют следы на стекле, это является сигналом для срочной замены.

Вероятно, резиновые части стеклоочистителей износились и загрязнились настолько, что их очистка не поможет.

Новые стеклоочистители вероятно решат эту проблему, обеспечивая чистоту лобового стекла. Если замена стеклоочистителей не решает проблему, стоит проверить состояние пружины, возможно, причина именно в ней.

Иногда проблема может возникнуть из-за неправильной установки водителем, так что стоит также удостовериться в корректности этой процедуры.