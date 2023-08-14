Опытный цветовод рассказал, как получить пышное цветение пионов, есть схема подкормок

Эта схема подкормок начинает действовать с третьего год посадок.

При появлении молодых ростков заливаем в ямку для корней раствор аммиачной селитры. Понадобится 15 га на 10 л воды.

Когда возникают бутоны и зацветают, добавляем в грунт 8 г аммиачной селитры, 6 г калийной соли, 10 г суперфосфата.

Третий раз нужно подкормить пионы через 2 недели после цветения. В это время закладываются почки на следующий сезон. Даем цветам по 5 г калийной соли и по 10 г суперфосфата.