Дачный эксперт рассказал, когда и чем надо кормить свеклу на загородном участке

Первый раз свеклу надо кормить во время посадки. Добавляем в лунку 10 г мочевины на метр квадратный посадок.

Второй раз кормим растения уже без азота, его избыток приведет к росту ботвы, но не даст развиться корнеплодам.

Вторую подкормку даем на основе фосфорно-калийных составов. Берем 10 г хлорида калия, 8 г суперфосфата. Берите лучше хлорные препараты, где меньше нитратов.

Свекла быстро накапливает нитраты. Поэтому делим азотные добавки на две части. То есть даем их в два захода. Тогда в корнеплодах нитратов будет меньше.

В хлорной форме калийного удобрения нитраты нейтрализуются до безопасного уровня.