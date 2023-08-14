Эксперт по цветам рассказал, как использовать древесный уголь в цветоводстве

Порошком из угля припудривается нижняя часть черенков, которые отобраны для посадки, перед погружением в грунт.

Угольная смесь используется для обработки срезов на материнском растении.

Кусочки угля кладут в воду, когда укореняют черенки. Уголь можно добавлять в почву при пересадке растений с нежными корешками.

Есть растения, которым уголь в почве жизненно необходим. Это антуриум, кротон, маранта, калатея.

Если у вас нет древесного угля под рукой, замените его таблетками активированного угля. Применяйте его в толченом виде.