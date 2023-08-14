Эксперт по цветам рассказал, как использовать древесный уголь в цветоводстве

Порошком из угля припудривается нижняя часть черенков, которые отобраны для посадки, перед погружением в грунт.
Угольная смесь используется для обработки срезов на материнском растении.
Кусочки угля кладут в воду, когда укореняют черенки. Уголь можно добавлять в почву при пересадке растений с нежными корешками.
Есть растения, которым уголь в почве жизненно необходим. Это антуриум, кротон, маранта, калатея.
Если у вас нет древесного угля под рукой, замените его таблетками активированного угля. Применяйте его в толченом виде.
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