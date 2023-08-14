Что делать, чтобы томаты никогда не болели фитофторой: полезные советы эксперта

Чтобы томаты не болели фитофторой, делайте, как советуют бывалые огородники.

Собрав урожай, посадите в теплице озимую рожь для подавления возбудителей фитофторы в почве.

Сидерат улучшает структуру земли, может заменить собой и навоз, и компост.

Создайте барьер между почвой и томатами. Для этого используйте мульчу из сен или соломы. Делаем толстый слой в 10 см.

Проливаем растения препаратом сенной палочки. Она попадает в ткани помидоров, способствует улучшенному питанию корней, подавляет развитие патогенной флоры.