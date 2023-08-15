Дачный эксперт рассказал, что нужно делать, чтобы есть огурцы до поздней осени

Чтобы огурчики долго радовали плодами, надо оказать им посильную поддержку.

Обязательно укрываем растения на ночь, делаем поливы только теплой водой, заботимся о том, чтобы огурцам не мешали жить насекомые и болезни.

Первая волна плодоношения завершается в начале августа, и растения уже уставшие. Ежедневные сборы урожаев изматывают их.

Ослабевшие огурцы начинают чаще болеть, особенно грибковыми инфекциями, частой гостьей становится мучнистая роса.

Экстренной помощью растениям станет специальный состав. Его нужно дать огурцам как можно быстрее, чтобы получить хороший результат.

В 10 л воды добавляем половину столовой ложки мочевины. Подкормка сделает листики мягче, ярче, зеленее.

Она способствует активизации процесса фотосинтеза и оздоровляет растение в целом.