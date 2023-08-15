Знающий цветовод научил основным правилам ухода за комнатной геранью

08:09 2023-08-15

Цветовод со стажем раскрыл основные секреты правильного содержания комнатных гераней на подоконнике.

Герани нужно много света, подбираем подоконник на южной стороне дома.

Весь период вегетации нужно поддерживать обычную комнатную температуру, комфортную для цветка.

Поливаем во время роста и цветения очень обильно. Как только просыхает верхний слой почвы, сразу его увлажняем.

Влажность воздуха поддерживаем на нормальном уровне, характерном для большинства жилых помещений.

Подкармливать начинаем с конца марта по конец ноября. Делаем это два раза в месяц. Применяем комплексные минеральные удобрения для цветущих комнатных растений.

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