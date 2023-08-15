Эксперт по цветоводству раскрыл секреты основного ухода за седумом

Седумам нужен яркий солнечный свет, его должно быть много.

Весной и летом поддерживаем температуру в комнате около 26 градусов. В холодную пору года - около 10 градусов.

Поливать нужно умеренно, проверяем степень просыхания грунта. Если земля сухая до половины горшка, тогда нужен хороший полив.

Покупаем готовый субстрат для суккулентов. Можно создать смесь почвы своими руками.

Добавляем в нее дерновую, листовую землю, песок, туда же вводим древесный уголь в небольшом количестве, немного мелкого керамзита.

Влажность воздуха не критична, вполне подойдет та, что обычно бывает в жилых помещениях.

Подкормки даем с приходом весны до осени. Вносить их надо раз в месяц. Подойдут комплексные удобрения для кактусов и суккулентов.