Яна Поплавская выступила против выступления российских спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе

Елена Исинбаева подверглась критике из-за того, что осталась жить в Европе и продолжает работу в Международном олимпийском комитете. Мнение звезд по этому поводу разделилось.

В частности, Дмитрий Песков напомнил, что россияне гордились победами спортсменки. Татьяна Навка тоже заняла сторону супруга. По ее словам, реакция по поводу Исинбаевой, "не поддается пониманию".

Не будем забывать, что в честь великой спортсменки много раз играл российский гимн на международных соревнованиях. Все слушали его, стоя с гордостью, и восхищались, - подчеркнула спортсменка.

Российская фигуристка также добавила, что работу Исинбаевой в МОК очень важно продолжать.

Мы должны использовать данные возможности максимально эффективно. Она имеет такую возможность, у меня нет сомнения, что она будет использовать все возможности для нашей страны, — заверила фигуристка Навка.

Но артистка Яна Поплавская считает: чемпионка не заступается за россиян в трудное для страны время. По ее мнению, жителям РФ не стоит выполнять унизительные условия Международного олимпийского комитета.

Заканчивайте это позорище, что нужно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Хватит плача про бедных и несчастных спортсменов. Унижают, нагибают, втаптывают Россию в грязь. Нас сегодня вынуждают выступать под белым флагом, завтра потребуют выйти уже под радужным, — заявила 56-летняя актриса.

Рудковская уверена, что для представителей России такое поведение недопустимо.