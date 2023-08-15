Цветовод со стажем рассказал, как правильно высаживать суккуленты в домашних условиях

Сначала бережно счищаем с корней транспортировочный грунт.

Потом на дно горшка укладываем плотный слой дренажа, можно брать керамзит средней фракции.

Поверх дренажа насыпаем слой земли.

Растение погружаем в грунт, потом досыпаем сбоку аккуратно дополнительный слой земли. Все пустоты должны быть заполнены.

По грунту выкладываем маленькие камешки, это может быть мраморная крошка. Она нужна для украшения и также не позволяет листьям соприкасаться с землей. Так они не будут загнивать.

Поливаем суккулент через 3 дня после высадки. Растение успеет немного освоиться, поврежденные корни восстановятся.