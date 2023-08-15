Цветовод со стажем рассказал, как правильно высаживать суккуленты в домашних условиях

Сначала бережно счищаем с корней транспортировочный грунт.
Потом на дно горшка укладываем плотный слой дренажа, можно брать керамзит средней фракции.
Поверх дренажа насыпаем слой земли.
Растение погружаем в грунт, потом досыпаем сбоку аккуратно дополнительный слой земли. Все пустоты должны быть заполнены.
По грунту выкладываем маленькие камешки, это может быть мраморная крошка. Она нужна для украшения и также не позволяет листьям соприкасаться с землей. Так они не будут загнивать.
Поливаем суккулент через 3 дня после высадки. Растение успеет немного освоиться, поврежденные корни восстановятся.
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