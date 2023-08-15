37-летняя звезда Голливуда Эшли Олсен родила первенца

09:35 2023-08-15

37-летняя актриса родила мальчика от своего мужа Луи Эйснерома. Ребенка назвали Отто.

Актриса Эшли Олсен в первый раз стала матерью, сообщает Газета.ру.  37-летняя звезда родила мальчика от своего мужа Луи Эйснерома.

Ребенка назвали Отто. Пара событие никак не комментировала.

Информация, что Эшли Олсен вышла замуж за художника Луиса Эйзнера, появилась в начале года.

По данным Page Six, церемония была закрытой, она прошла  28 декабря 2022 года в доме молодоженов в одном из престижных районов Лос-Анджелеса.

Олсен и Эйзнер в отношениях с 2017-го года, пара старалась их не афишировать.

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