37-летняя звезда Голливуда Эшли Олсен родила первенца

Актриса Эшли Олсен в первый раз стала матерью, сообщает Газета.ру. 37-летняя звезда родила мальчика от своего мужа Луи Эйснерома.

Ребенка назвали Отто. Пара событие никак не комментировала.

Информация, что Эшли Олсен вышла замуж за художника Луиса Эйзнера, появилась в начале года.

По данным Page Six, церемония была закрытой, она прошла 28 декабря 2022 года в доме молодоженов в одном из престижных районов Лос-Анджелеса.

Олсен и Эйзнер в отношениях с 2017-го года, пара старалась их не афишировать.