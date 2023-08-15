Юлия Высоцкая уехала из России вместе с мужем Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая вместе с Андреем Кончаловским сейчас находятся за пределами России. Звездная пара проводит время на своей шикарной вилле в Италии, сообщает КП.
Режиссер недавно закончил съемки нового фильма, где главную роль сыграла его жена, и теперь с семьей отдыхает в Тоскане.
Поместье в Италии Кончаловский купил свыше 10 лет назад. Особняк XVIII векa ранее принадлежал итальянским аристократам. После этого его приобрели американцы, не следившие за состоянием исторического здания.
Андрей Сергеевич вложил немалые средства в реставрацию виллы, сохранив ее исторический облик. В поместье есть гостевой дом, погреб, виноградники.
Подписчики, кроме виллы, обсуждают внешность артистки, которая стремительно похудела. Ранее Юлия рассказывала, что практикует индийскую экадаши, которая предполагает голодание в конкретные дни лунного цикла. Актриса сутками не ест и употребляет только воду.
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