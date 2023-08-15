Юлия Высоцкая уехала из России вместе с мужем Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая вместе с Андреем Кончаловским сейчас находятся за пределами России. Звездная пара проводит время на своей шикарной вилле в Италии, сообщает КП.

Режиссер недавно закончил съемки нового фильма, где главную роль сыграла его жена, и теперь с семьей отдыхает в Тоскане.

Поместье в Италии Кончаловский купил свыше 10 лет назад. Особняк XVIII векa ранее принадлежал итальянским аристократам. После этого его приобрели американцы, не следившие за состоянием исторического здания.

Андрей Сергеевич вложил немалые средства в реставрацию виллы, сохранив ее исторический облик. В поместье есть гостевой дом, погреб, виноградники.

Подписчики, кроме виллы, обсуждают внешность артистки, которая стремительно похудела. Ранее Юлия рассказывала, что практикует индийскую экадаши, которая предполагает голодание в конкретные дни лунного цикла. Актриса сутками не ест и употребляет только воду.