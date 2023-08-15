Опытный огородник рассказал, как добиться того, чтобы все помидоры быстро краснели прямо на кустах

Опасения огородников вполне оправданы, в холодную пору растения испытывают стресс, становятся более уязвимы для болезней, особенно в условиях повышения сырости и похолодания.

Однако можно даже в августе успевать снимать плоды красными с веток. Рассказываем, как это сделать. Положите под кустами с зелеными помидорами зрелые или перезревающие яблоки.

Достаточно одного яблочка под куст. Зрелые плоды выделяют этилен, заставляя другие растения запускать быстрое созревание.

Можно делать так: собранные зеленые помидоры укладываем в ящики вместе с созревшими яблоками. Тогда томаты дозревают очень быстро. Работает способ и с бананами.

Точнее со шкурками. Их раскладываем под кустами для созревания помидоров.. Однако такая сладость может привлечь нежелательных гостей - муравьев.