Некоторые традиции корейцев ломают мозг европейцам

В странах Азии есть немало необычных традиций. Жители Южной Кореи, скажем, чтут память предков и поэтому сохраняют старинные традиции, плотно вошедшие в современную жизнь. О каких традициях идет речь?

Два дня рождения

У каждого корейца - 2 дня рождения и 2 возраста. Первый отмечается, когда человек родился, но к нему прибавляют еще год - время, проведенное в утробе матери. Второй день рождения отмечают во время Нового года.

Соответственно, у жителей Южной Кореи - два возраста. Но данную систему измерения хотят изменить, потому что она становится неудобной: многим людям тяжело переходить на международный формат.

Выбор судьбы на втором году жизни

Ребенок сам выбирает свою судьбу, причем очень рано - на второй день рождения. На кроху надевают красный костюм, ему дарят подарки. Кульминация вечера - обряд доль чжабэ, что в переводе означает “выбор судьбы”. Перед малышом кладут несколько атрибутов, он должен из них выбрать один.

Деньги при этом означают богатство, рис знаменует сытую жизнь, нити - долголетие, а стетоскоп сулит карьеру врача. Иногда среди таких вещей попадаются компьютерные мыши или зубные щетки, а раньше - лежали лук и стрелы.

Дети содержат родителей

Жилье в Южной Корее дорогое, потому дети зачастую остаются жить с родителями. В одной квартире может жить несколько поколений. По традиции, новобрачные селятся с семьей мужа, потому что сын обязан обеспечивать родителей в старости.

В Корее нет пенсий, и в последний рабочий день сотрудник получает выплату, кратную количеству лет работы. После того, как деньги заканчиваются, родителей содержит их ребенок.

Отсутствие моркови по-корейски

Найти в Корее морковь по-корейски, к которой привыкли в России и Беларуси, нельзя. Такого блюда в стране нет. Дело в том, что корейцы, переехавшие в СССР, не могли найти пекинскую капусту, из которой делают традиционное блюдо кимчи.

Потому они вместо капусты выбрали морковь. Так появилось это необычное для Кореи блюдо.