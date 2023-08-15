Девочка попала под поезд в Пуховичском районе и погибла

Трагедия произошла вечером 14-го августа на 436 километре перегона Пуховичи-Руденск. Как сообщает Могилевонлайн, электропоезд смертельно травмировал 12-летнюю девочку.

Школьница возвращалась от подруги домой вдоль железнодорожных путей. Предположительно, она была в наушниках. Следователи с привлечением судебных экспертов осмотрели место трагедии, опросили очевидцев. Назначены экспертные исследования.

Издание напоминает правила поведения вблизи железной дороги. Ни в коем случае нельзя ходить по путям, сидеть на рельсах. Переходя пути, наушники надо снять и не пользоваться в этот момент мобильными телефонами.

Специалисты также предостерегают от пробега перед движущимся поездом. Передвигаться вдоль железнодорожного пути надо не ближе 5 м от крайнего рельса.