Умер наставник Примадонны, легендарный клоун Андрюша

Обладатель высшей клоунской награды мира «Золотая маска Грока» Андрей Николаев, которого публика знает, как клоуна Андрюшу, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Российскую государственную цирковую компанию.

Руководство, профсоюзный комитет, весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования близким и родным Андрея Николаева в связи с уходом артиста. Клоун Андрюша навсегда останется в памяти и сердцах поклонников, близких и друзей, — отмечено в пресс-релизе РГЦК.

Андрей Николаевич Николаев появился на свет 27-го марта 1938-го года. В 1958-м он закончил училище циркового и эстрадного искусства в Москве, в 1973 году — режиссерский факультет ГИТИСа. К слову, его называют также наставником Аллы Пугачевой: Николаев в свое время учил артистку жонглированию.

Андрей Николаев является артистом цирка, клоуном, режиссером-постановщиком уникальных номеров комического цирка и эстрады, а также профессором ГИТИСа. Удостоен звания Народного артиста РСФСР. Он - единственный в Советском Союзе артист, удостоенный приза «Золотая Маска Грока».