Дачник со стажем рассказал, что можно посеять в августе, чтобы успеть собрать урожай

За 40 дней успеет созреть листовой салат. Для хорошего роста ему нужно дать фосфор, калий, азот.

Через полтора месяца будет готова пекинская капуста. Собираем ее пораньше, не ждем долго, чтобы не накапливались нитраты.

Во второй половине августа можно посадить ранний укроп. Приготовьте плодородную землю с нейтральной кислотностью.

Успеем еще полакомиться свежим зеленым луком. Высеваем севок, лук этого года для посадки не годится. Даем азотные удобрения, но аккуратно.

Уверенно высаживаем редис, в конце августа он вырастет сочный и в меру острый. Урожай будет через 20 дней.

Сажаем репу, она созреет через 40 дней. Берем семена ранних растений. Можем посадить и шпинат. Ждем урожай 20 дней.

В августе также можно еще собрать урожай раннего гороха. Хорошо растут в конце лета сидераты. Сажаем их на свободные грядки, улучшаем плодородие почвы, а зелень пойдет на компост.