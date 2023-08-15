Ошибка, которую многие водители совершают при отстегивании ремня безопасности: не делайте так

Вместо тщательной проверки, что лента ремня полностью втянута в катушку, водители просто выбрасывают защелку в сторону двери. Такое поведение может привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля.

Как это происходит?

Неправильное снятие ремня безопасности может вызвать его перекос. Когда дверь открывается, защелка может неожиданно выбиться наружу, ударив дверью.

Такие удары могут повредить краску на двери и даже привести к поломке самого ремня безопасности. Чтобы избежать этого, необходимо аккуратно снимать ремень безопасности, не бросая защелку.

Перед тем как выйти из автомобиля, важно удостовериться, что лента ремня втянулась в катушку.