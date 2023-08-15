Как превратить бардачок в холодильник: интересный лайфхак

Однако существует легкий способ охладить свои вкусности и напитки, который далеко не всем известен. Превратить бардачок в своей машине в мини-холодильник.

Процедура довольно проста: когда водитель замечает, что шоколад или газировка стали теплыми, можно поместить их в бардачок. Однако перед этим следует обратить внимание на наличие специального отверстия внутри ящика.

Многие автомобили оборудованы таким отверстием, предназначенным для подачи холодного воздуха в отделение. Путем открытия этой заслонки и включения кондиционера, бардачок начинает поставляться прохладный воздух.

Теперь можно спокойно размещать в нем свои продукты. Они будут охлаждаться и останутся свежими для длительного времени.