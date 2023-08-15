Как превратить бардачок в холодильник: интересный лайфхак

14:39 2023-08-15

Летом водителям приходиться сталкиваться с жарой в салоне своего транспортного средства, оставлять продукты на сиденьях непрактично, так как они быстро разморозятся, а напитки потеряют прохладу.

Однако существует легкий способ охладить свои вкусности и напитки, который далеко не всем известен. Превратить бардачок в своей машине в мини-холодильник.

Процедура довольно проста: когда водитель замечает, что шоколад или газировка стали теплыми, можно поместить их в бардачок. Однако перед этим следует обратить внимание на наличие специального отверстия внутри ящика.

Многие автомобили оборудованы таким отверстием, предназначенным для подачи холодного воздуха в отделение. Путем открытия этой заслонки и включения кондиционера, бардачок начинает поставляться прохладный воздух.

Теперь можно спокойно размещать в нем свои продукты. Они будут охлаждаться и останутся свежими для длительного времени.

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