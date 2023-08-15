Дачный эксперт рассказал, какие однолетники лучше посадить в приствольном кругу

15:03 2023-08-15

Возле ствола плодовых деревьев постоянно появляются сорняки, чтобы избавить себя от прополки, можно посеять полезные однолетники.

Приствольная область нуждается в постоянном уходе, дачнику приходится регулярно избавляться от надоедливых сорняков, которые отнимают силы у растения.

Чтобы решить проблему, можно высадить в приствольном кругу полезные культуры, которые отличаются высокой декоративностью, могут проявлять санирующие, фунгицидные, репеллентные, инсектицидные свойства.

Посадка однолетников избавит от прополок и защитит деревья от болезней и вредителей.

Самые популярные однолетники, высаживаемые под плодовыми деревьями - это настурция, бархатцы, ноготки, петуния.

В них много фитонцидов, эфирных масел, растения выделяют уникальные вещества, которые обеззараживают землю, отпугивают паразитов (блошек, тлю, гусениц, клеща, бабочек).

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