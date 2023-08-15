3 вещи, которые нельзя оставлять на автомобильном сиденье: многие водители об этом не знают

Однако далеко не все осознают, что далеко не все предметы можно оставлять на сиденье. Существуют определенные вещи, которые стоит избегать размещать на передних и задних сиденьях автомобиля.
Список вещей, которые лучше не оставлять на сиденьях, включает:
- Сумки, включая портфели, рюкзаки и борсетки.
- Кошельки.
- Устройства, такие как смартфоны, планшеты и т.д.
Это связано с тем, что такие предметы могут привлечь внимание злоумышленников, которые могут попытаться их украсть. Даже если водитель находится в машине или рядом с ней, воры могут использовать отвлекающие маневры для реализации своих злонамеренных намерений.
Для предотвращения кражи стоит прятать деньги и гаджеты. Деньги и мобильные устройства лучше хранить в кармане, а небольшие сумочки можно спрятать в бардачке или на коврике возле пассажирского сиденья.
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