Эксперты назвали самые опасные цвета автомобилей: они чаще всех попадают в ДТП

Недавние исследования, проведенные специалистами компании Road Angel, выявили интересную зависимость между цветом машины и частотой ее участия в ДТП. На первом месте в этой довольно печальной статистике оказались автомобили красного цвета.

Исследование показало, что около 60% аварий происходят с участием красных автомобилей. Недалеко ушли автомобили коричневого цвета, на долю которых приходится 59% ДТП. Серые машины закрывают тройку – 57% всех аварий.

Эксперты предполагают, что особенность коричневых и серых оттенков проявляется особенно ярко в условиях сумерек. В этих условиях такие машины могут сливаться с фоном из-за особенностей их окраски.

Однако, если рассматривать безопасность, то белый цвет считается наиболее благоприятным. Светлые автомобили хорошо видны как днем, так и ночью.

Тем не менее, важно подчеркнуть, что основной причиной ДТП все же является не цвет автомобиля, а несоблюдение правил дорожного движения, включая скоростной режим, и недостаточная внимательность водителей.