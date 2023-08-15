Урожай свеклы возрастет, если на финише лета ее хорошо посолить

Как ухаживать за свеклой в конце лета, чтобы рассчитывать на отличный результат и вкус? В августе, в зависимости от погоды, нужно поливать этот корнеплод 1-2 раза в неделю.

В середине августа культуру нужно подкормить зольной вытяжкой. Для этого одну литровую банку золы залить таким же количеством кипятка, настаивать до остывания. Процедить и довести раствор до 10 л. Поливать свеклу под корень.

Когда диаметр корнеплодов достигнет размера 3-4 см, их надо выборочно убирать - так, чтобы растения росли на расстоянии 6-8 см.

Чтобы свекла была слаще, в конце роста ее нужно полить раствором поваренной соли. Его готовят из расчета 2 ст.л. на 10 л воды.